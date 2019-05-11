رد جديد من سمية الخشاب على احمد سعد: “هتتحاسب”

في رد جديد من سمية الخشاب على الاتهامات التي اطلقها طليقها احمد سعد بحقها، توعدت سمية الخشاب بمحاسبته على هذا الكلام.

فقد نشرت سمية الخشاب تدوينة عبر حسابها على انستغرام قالت فيها: “بسم الله الرحمن الرحيم أحمد سعد: أنا مش هرد عليك احتراما للعلاقة الروحانية اللى كانت بينا، واللى كانت كلها حب واحترام للعيش والملح، بس هتتحاسب على الكلام ده أنت والزميلة بسمة.. أنا أكيد هرد عليكم وده من حقى لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس”.”

وأضافت “ومع احترامى للجمهور والناس مش أى حاجة تتقال نصدقها، فيه كلام يتقال صدق، وفيه كلام كدب، بس الصح صح والغلط غلط، إن شاء الله هوضح ده فى رد قريبا جدا من اتهام فى حاجات أنا ماعملتهاش”.

وفي تدوينة اخرى قالت سمية: “الشخص الكاذب قليل الحجه ضعيف الدليل يلجأ للكلام الجارح والكاذب لانه ليس علي حق وان لم تجد لك حاقد فأعلم انك انسان فاشل وكم من صريح نقي لم تفهمه القلوب وكم من منافق كسب القلوب اؤمن بمقولة عندما تكون علي حق تستطيع ان تتحكم في اعصابك اما اذ كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك✋👌”

وكان احمد سعد، خلال إستضافته ضمن برنامج “شيخ الحارة”، اتهم سمية الخشاب بأنها سرقت منه الكثير من الأموال، واستولت على شقة سكنية كان قد قام بشرائها من ماله الخاص ورفضت أن تعيدها له .