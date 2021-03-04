لم يتأخر مشهور “سناب شات” السعودي، نادر النادر، في الرد على طليقته مشهورة “سناب شات”، سعاد الجابر، التي طلبت منه مسامحتها والعودة لها.

رد “النادر”، جاء عبر حسابه الشخصي على تطبيق “سناب شات” حيث كتب :” للأسف، الاعتذار جا متأخر كثيرًا، والله يستر عليك”. وتابع:” من باعنا برخيص بتراب ينباع، ومن عافنا كل الجوارح تعافه”.

وكانت مشهورة “سناب شات”، سعاد الجابر، نشرت مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي في “سناب”، تعتذر فيه لطليقها نجم مواقع التواصل الاجتماعي، نادر النادر، وجاء ذلك بعد طلاقهما، قائلة:” اعتراف بسيط وخفيف لأول مرة أقولها “طلبت من أبو راشد الانفصال وأعترف بخطئي”.

وتابعت:”أتمنى من أبو راشد يقبل منى هذا الاعتذار ونرجع مثل الأول وأحسن بالحلوة وبالمرة، وبأيام قادمة جميلة”، فيما دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاقًا يحمل عنوان “سعاد تعتذر لنادر”، والذي صعد لترند تويتر بعدما انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيها.

#سعاد_تعتذر_لنادر



This is why it is trending pic.twitter.com/hUrpBVEUTd — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@AbtTag) March 4, 2021

وقد اثار اعتذار سعاد الجابر ورد نادر النادر عليها تفاعلا واسعا بن الناشطين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر ان تخرج خلافاتهم الشخصية الى العلن وبين قسم اخر اعتبر ان رد نادر النادر كان قاسيا حيث كتب احدهم “رد قاسي كأنه ما عاش معها يوم”.

تستاهل نكدت عليه شهور الحين من حقه يرد له القليل من الوجع لتتذوقه — ابراهيم الهاشمي (@hm34604711) March 4, 2021

انا متحمسه لها — ٺــڼۨــٰا̍هــٻۧــد (@hno70000) March 4, 2021

كثير طولت — ٺــڼۨــٰا̍هــٻۧــد (@hno70000) March 4, 2021