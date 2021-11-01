ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة مميزة في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وفور ظهورها على السجادة الحمراء، توجهت لها عدسات الكاميرات، لرصد إطلالتها، التي ربما تكون الأجرأ في المهرجان حتى الآن، كما أنها ظهرت بصحبة زوجها محمد عفيفي بعد غياب طويل عن الظهور سويًا.

وعن تلك الإطلالة المثيرة للجدل تحدثت نجلاء بدر، وتحديدًا عن مـــوقف زوجها رجل الاعمال محمد عفيفي، من أزمـة فستانها الأخير والذي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان الجونة، وذلك خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر نجوم إف إم

نجلاء بدر وزوجها – أثناء إفتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة 2021

وقالت بدر: “في ناس افتكرت إن جوزي مش هيظهر معايا في المهرجان بعد جــدل الفستان لكنه أصـــر يكون جنبي وقالي أنا لو مش هقدر أدافـــع عنك يبقى أنا مش راجـــل في رجالة تقولك لا أنا مش هنزل مـــراتي لابســــه كده، لا أنا يعجبني الراجل اللي يقولك البســـي اللي انتي عاوزاه وأنا كفيل إني احميكي”.

وأضافت نجلاء بدر خلال لقائها الإذاعي: “اللي بيقولك متلبيـــسيش ده عشان مش هيقدر يحميــــكي إنما الراجل الحقيــقي يقولك اعملي اللي عاوزاه في وجودي”.

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وتابعت: “دائمًا أخاف على علاقتي بزوجي وأحاول الحـــفاظ عليها لكي لا أهدم بيتي، والزواج على كبر ورؤيتي لهذه العـــلاقة أصبحت أنضــــج، أنا تأخـــرت شوية بالنسبة للإنجــــاب ولكن سن الزواج المناسب من الـ29 والـ30 حتى الـ35، وأنا طبعًا مؤمنة بالقســـمة والنصيب وهذا مع زوجي وهو كان متزوجًا من قبل ولديه طفل”.

وأضافت: “الزواج في حد ذاتـــه كان فكرة بعيـــدة عني، وهو أصر أن يكون متواجدًا بجانبي في المهرجان وقال لي لو مش هقدر أدافـــع عنك لن أكون رجلًا، وفيه رجالة تقول لزوجاتها لا تفعلي ذلك ويفعلون من خلفها ما يريدون، وعندي حالة رضا تام لكل حاجة حتى لو كانت مصيـــــبة تحدث، ولم أعد أحب ضعفــــي وأقوى على نفسي وما زلت شخصية عنيــــدة”.

وكانت الفنانة نجلاء بدر قد خطفت الأنظار بعد ظهورها بفستان جريء كشف عن منتصف جسدها، مصنوع من القطيفة باللون الأسود، وبكم واحد فقط، بينما جاء الجزء الأيسر منه شفافًا كاشفًا عن جسدها، معتمدة على وضع قطعة من القماش المطرز على منطقة الصدر، بتوقيع مصممة الأزياء الشهيرة ريدة تمراز، التي أكدت أن الفستان مستوحى من الحضارة الفرعونية.

هذا وقد أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمـائي 2021، مساء الجمعة الموافق 22 أكتوبر، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

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