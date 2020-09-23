حلّ الفنان حسن الرداد ضيفًا في برنامج “مساء dmc” ،مع الإعلامي رامي رضوان، وجاء رد فعله طريفاً بعدما تم سؤاله عما ورد في غوغل، من وجود زوجة أولى له قبل الفنانة إيمي سمير غانم، حيث نفي الرداد تلك الشائعة سريعاً فور سماعه ما يبحث الناس عنه، ليقول بطرافة: “بريء يا بيه” ثم يقسم على الهواء بعدم صدق هذا الكلام.

وفي التفاصيل، سأل في البداية رامي رضوان ضيفه حسن الرداد هل يتصفح محرك البحث غوغل لمعرفة آخر ما كتب عنه؟ فجاءت إجابته أنه يقوم بهذا علي فترات متباعدة جداً، وهنا رد عليه المذيع بكشفه ما يبحث الناس عنه بشأنه، وكان من ضمن البحث عن زوجته الأولى وأولاده. ليتفاجأ الرداد بهذا ويبدأ بالضحك.

من جهة أخرى، أضفت الفنانة إيمي سمير غانم جواً طريفاً على لقاء زوجها حسن الرداد مع رامي رضوان زوج شقيقتها دنيا سمير غانم، عندما قالت في بداية مكالمتها الهاتفية على الهواء إنها لا تصدق حالة الحديث الجدي الذي يجرى بينهما على الشاشة، مضيفة أنها قررت إجراء الاتصال حتى تكسر الجمود وتضيف بهجة قليلاً.

وعلي الصعيد الفنى، وأعرب النجم حسن الرداد في ذات اللقاء، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على فيلم توأم روحي”، والذى يعرض حاليا في السينمات وحقق إيرادات عالية”، وأضاف قائلًا : “ربنا كرمنا في الفيلم أكثر ماكنا نتوقع خاصة بعد طرحه فى ظل الظروف الحالية وتأجيله لأكثر من مرة بسبب فيروس كورونا”، وأكد: “مبسوط بردود فعل النقاد والجمهور خاصة أن النقاد لا يجتمعون على عمل بمفرده أنه جيد ولكن هذا ما حدث مع فيلم توأم روحى والذى أجمع عليه الكل بأنه عمل متميز نظرا للقصة الذى يتناولها”.

“فيلم توأم روحي” بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.