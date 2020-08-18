فاجأت عارضة الازياء الارمنية السورية والمقيمة في مصر نيكول سعفان، حبيبة المخرج المصري طارق العريان، متابعيها بحذف صفحتها على إنستغرام والتي كانت تنشر عليها صورها بعد أن تصدر اسمها عناوين المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد تم تداول اسم نيكول سعفان بشكل واسع أمس الاثنين على أنها عشيقة طارق العريان، طليق الفنانة السورية أصالة، الأمر الذي دفع الشابة السورية لحذف صفحتها بعد نشر صورها الشخصية على صفحات الأخبار.

وبحسب مصادر صحفية فإن نيكول سعفان تتواجد في بالساحل الشمالي المصري مع المخرج طارق العريان برفقة الثنائي الفنان المصري عمرو دياب وحبيبته الممثلة دينا الشربيني.

وقد تردد سابقاً أن أصالة نصري حصلت على تسجيلات صوتية عاطفية جمعت العريان ونيكول، الأمر الذي تسبب بانفصالها عنه.

وأكدت بعض الأخبار المتداولة أن طارق العريان يستعد للزواج علنا من نيكول سعفان، على أن يقام حفل زفاف ضخم في وقت قريب، بالإضافة إلى أن المخرج المصري يعيش مع الشابة وكأنه شاب في العشرينات من عمره، رغم أن عمره وصل إلى 57 عاماً، في حين تبلغ نيكول سعفان 22 عاماً فقط.

وأوضحت المعلومات أن العريان لا يفارق نيكول سعفان، سواء في نطاق السهر والأصدقاء وأيضا في العمل، وأنها تواجدت معه بكواليس تصوير كليبات عمرو دياب الأخيرة ومن بينها “بلدنا يا حلوة” و”أماكن السهر”، الذي يعد طارق مشرفا على تنفيذها في الساحل الشمالي ولكن أخرجها أحمد النجار، كما أصبح كل المحيطين بهما على علم بعلاقتهما العاطفية.