تصدر اسم الفنان أحمد العوضي ترند مواقع البحث علي منصات السوشيال ميديا وذلك بسبب انتشار خبر نقله للمستشفى.

وعكة أحمد العوضي

تسائل الجمهور عن رد فعل طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وهل قامت بزيارته أم لا ؟

وكشف مصدر مقرب من الثنائي أن ياسمين عبد العزيز زارت العوضي للاطمئنان على حالته الصحية، وكانت من أول الحاضرين، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن خبر انفصالهما بشكل رسمي.

إصابة أحمد العوضي أثناء التصوير

يُذكر أن أحمد العوضي تعرض لأزمة صحية مفاجئة استلزمت نقله للمستشفى منذ أيام، وذلك ما كشفه السيناريست محمود حمدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبب تلك الازمة المفاجئة تعرض أحمد العوضي لاستنشاق دخان كثيف داخل البلاتوه، وبذل جهدا كبيرا في تصوير مسلسله المرتقب “حق عرب”، إلى جانب مروره بوعكة صحية بعد إصابته بالإنفلونزا، ما أضعف الجهاز التنفسي، وأصابه الإعياء على الفور، ما دفعه لزيارة الطبيب الذي احتجزه في المستشفى لإنقاذه.

تشهد الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي تحسنا كبيرا، لكنه مازال تحت الملاحظة الطبية، وتمنع عنه الزيارات تماما، فيما عدا ياسمين عبد العزيز التي رازته ولازمته خلال الساعات الماضية.

طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

يُذكر أن ياسمين فاجأت جمهورها بخبر طلاقها فكتبت عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات الإنستجرام قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

وكان اللافت للجمهور ان تحتفل ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، وكان أحمد العوضي نشر صورة له معها وكتبت ليهنئها: “كل سنة وإنتي طيبه يا حبيبتي … العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

مسلسل ضرب نار

الجدير بالذكر أن شارك الثنائي سويا داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٣ بمسلسل ضرب نار .

شارك في بطولة مسلسل ضرب نار عدد كبير النجوم ومنهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الاتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى .

تدور أحداث مسلسل “ضرب نار” حول “مُهرة”، حول ياسمين عبد العزيز، الفتاة الشعبية من شبرا، وجابر أبو شديد، أحمد العوضي، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش في شبرا وتتوالي الأحداث بعد ذلك.

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