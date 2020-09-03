ردت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ على الأخبار التي تمّ تداولها عن زج إسمها في قضية جريمة الإغتصاب الجماعي التي وقعت في فندق “فيرمونت” في مصر.

وجاء ذلك من خلال نشرها صوراً على خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لمحادثة بينها وبين أحد مراسلي جريدة “الوطن” المصرية، الذي حاول أخذ رد منها حول ما نُشر، عن قيام أحد المحامين بطلب إستدعائها وعدد من الفنانين كمتهمين في هذه القضية للتحقيق معهم.

وجاء رد وهبي على المراسل نارياً، إذ قالت له :”انا لولا اني محترمة وهمسك نفسي عشان ماقللش ادبي، كنت قلتلك يللا من هنا يا جزمة”، وأضافت :”يللا من هنا واوعى تبعتيلي تاني، دانتوا وصلت قلة الذوق معاكم لاوسخ درجات”.



