وجهت الفنانة ” فاتن فتحي ” الشهيرة ب ” نادية العراقية ” رسالة شديدة اللهجة من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” إلى المشككين في نسب أبنائها لها .

وذلك بعد تداول صورا لها مؤخرا برفقة أبنائها الثلاثة ” أدهم ومي ونيللي ” حيث تجددت المقارنة بينهم وبينها وإشارة إلى تأثير الأموال على التغير الذي طرأ عليهم وتعرضت لموجة قاسية من التعليقات الساخرة .

فكتبت نادية العراقية في منشورها الذي تضمن صورة لها ولأولادها ووالدهم قائلة : ” أيوة دول ولادي ووالدهم .. رجعتو تنشروا صورهم وأقذر تعليقات .. بأي حق تشككو في النسب يا كلاب .. بأي حق تقولو الفلوس بتحلي إنتوا شفتم عايشة إزاي ” .

وتابعت : ” الحسد والقر قعدوني من الشغل .. مشفناش فرحة والأمراض دخلت بيتي .. بطلو قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال .. يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم ” .