أثار المنشور الذي كتبته الفنانة ” أصالة ” في تعليقها على صورة طليقها المخرج ” طارق العريان ” وعارضة الأزياء اللبنانية ” نيكول سعفان ” في منزلها من إحدى الحفلات تعاطف الكثير من نجمات الفن وجمهورها معها .

والذي أعربت من خلاله عن حزنها الشديد والصدمة التي تلقتها بعد رؤيتها لهذه الصورة التي وصفتها ب ” البشعة والجارحة ” .

وحرصت عدد من نجمات الفن في الوطن العربي على توجيه رسائل دعم إلى أصالة وجاء من بينهن الفنانة ” جومانا مراد ” التي كتبت لها قائلة : ” الله يجبر قلبك ويعوضك خير يا حبيبتي ” .

وقالت ” عبير نعمة ” : ” كتير قاسي وظالم اللي عم تعيشيه .. صدقيني رح يقطع متل كل شئ سئ ورح يتركك أقوى وهني اللي خسرانين وما بيستاهلوك .. قلبي معك ” .

فيما كتبت الفنانة ” شيماء هلالي ” : ” إحنا اتعلمنا منك الصبر وقوة الشخصية والصدق .. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم .. نحبك برشا ” .