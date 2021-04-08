نشرت المذيعة وخبيرة التجميل ” أسما شريف منير ” صورة لإبنتها الوحيدة ” لارا ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” في أحدث ظهور لها .

وكتبت أسما شريف منير في تعليقها على الصورة رسالة حب ودعم إلى إبنتها جاء فيها : ” حبيبتي وبنتي ومشواري ورحلتي وعوض ربنا .. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. اللي جاي كله خير إن شاء الله .. إن مع العسر يسرا ” .

يذكر أن أسما شريف منير كانت قد أعلنت في اليومين الماضيين عن إنفصالها رسميا عن زوجها الممثل ” محمود حجازي ” بعد زواج دام حوالي عامين ونصف .