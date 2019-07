رسالة ايجابية من لجين عمران.. هكذا تحققون احلامكم!

View this post on Instagram

.. 💌رسالة إلى من يهمه الأمر …… .. .. تحقيق أحلامك عبارة عن رحلة طوييييلة 🚞🚞🚞 .. رحلة ليست سريعة أو سهلة أو مريحة .. كن مستعدا كي تواجه كل أنواع الصعوبات و العقبات و التحديات .. و مهما حصل لا تتنازل عن تحقيقها .. 🕊فالحلم يبقى حلم لن يتحقق إلا بإضافة الكثير من العمل و الإصرار و الرغبة الكبيرة في تحقيقه .. إضافة تحدي تواجه به الصعوبات و المعوقات التي تحاول ان تمنعك من تحقيق أحلامك .. ❤🙏🏼🕊السعي و قوة الإرادة و الإيمان بالله و من ثم الإيمان بنفسك هم أقوى سلاح كي تنتصر .. تسلح بهم و لا تسمح للمحبطين و السلبيين بأن يغتالوا أحلامك و يقللون من شأنك .. أعمل ، جاهد ، أصبر ، تألم و من ثم تعلم أنه لا يوجد نجاح يأتي بلا تعب .. 💪🏼وقتها فقط إحتفل بذاتك و إفتخر بها .. و لا تهتم لمن يحاول أن يقلل من نجاحك و قيمتك كي تستسلم .. يكفي أنك تذوقت طعم النجاح بعد معاناة و كفاح لا يعلم بهم سوى الله .. و هذا ما أوصلك إلى ما وصلت له اليوم .. و تأكد أن قلوبهم المريضة و فشلهم .. مقابل قلبك الطيب و نجاحك كفيل بأن يقتلهم .. 🏆لذلك عش حياتك 🥇 إفرح بنجاحك 🥇 إقفز فرحا🏅 .. و دع الكلام الفارغ و الإنتقادات التافهه لهم 💀☠ .. .. #لجين_عمران 🕊🌹 .. .. LO…..💌🕊 .. 🙏🏼🕊🌹 .. ..