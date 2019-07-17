رسالة ايجابية من لجين عمران.. هكذا تحققون احلامكم!

كتبت الاعلامية السعودية، لجين عمران رسالة طويلة الى متابعيها وجهت فيها نصيحة للنجاح في الحياة وتحقيق الاحلام.

واستهلت لجين عمران كلامها: “رسالة إلى من يهمه الأمر تحقيق أحلامك عبارة عن رحلة طويلة رحلة ليست سريعة أو سهلة أو مريحة كن مستعدًا كي تواجه كل أنواع الصعوبات والعقبات والتحديات، ومهما حصل لا تتنازل عن تحقيقها”.

وتابعت: “فالحلم يبقى حلم لن يتحقق إلا بإضافة الكثير من العمل و الإصرار و الرغبة الكبيرة في تحقيقه.إضافة تحدي تواجه به الصعوبات و المعوقات التي تحاول ان تمنعك من تحقيق أحلامك، السعي و قوة الإرادة و الإيمان بالله و من ثم الإيمان بنفسك هم أقوى سلاح كي تنتصر”.

وواصلت حديثها: “تسلح بهم و لا تسمح للمحبطين و السلبيين بأن يغتالوا أحلامك و يقللون من شأنك، أعمل، جاهد، أصبر، تألم و من ثم تعلم أنه لا يوجد نجاح يأتي بلا تعب.. وقتها فقط إحتفل بذاتك و إفتخر بها، ولا تهتم لمن يحاول أن يقلل من نجاحك وقيمتك كي تستسلم”.

وأنهت كلامها قائلةً: “يكفي أنك تذوقت طعم النجاح بعد معاناة و كفاح لا يعلم بهم سوى الله .. و هذا ما أوصلك إلى ما وصلت له اليوم، و تأكد أن قلوبهم المريضة و فشلهم .. مقابل قلبك الطيب ونجاحك كفيل بأن يقتلهم لذلك عش حياتك إفرح بنجاحك إقفز فرحًا ودع الكلام الفارغ والإنتقادات التافهه لهم”.

وقد نالت رسالة لجين عمران على تفاعل كبير من متابعيها الذين أشادوا بكلامها الايجابي والذي يبعث على التفاؤل والاصرار.