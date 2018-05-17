رسالة خاصة من الملك المغربي الى احلام… فماذا جاء فيها؟

كشفت الفنانة الاماراتية احلام عن تلقيها رسالة خاصة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ونشرت احلام صورة للرسالة التي جاءت ردا على تمنياتها للملك بالشفاء وعلقت عليها:”عندما يكون التقدير بهذا الحجم عندما يكون التقدير من أهل القدر والتقدير تكون السعاده الف سلامه ل جلاله ملك المغرب الملك محمد السادس ربي يحميكم ويحفظكم و كلامكم يكبرني واكبر بمحبتكم شكرًا على على هذا التقدير الكبير من الغالي #ملك_المغرب”

“الذي تربينا على حبه وحب المغرب العظيم من القائد ابونا زايد بن سلطان رحمه الله واطال الله بعمركم جلالتكم من ابنتكم المخلصة #احلام_الشامسي وشكر خاص لمعالي سفير المغرب ب #الامارات محمد آيت وعلي 🙏🏻على تسليمي هذه الرساله الخاص من جلاله الملك المعظم #محمد_السادس 🇲🇦🇦🇪♥”.

يذكر ان احلام كانت منذ ايام قليلة في المغرب حيث ظهرت في احد الفيديوهات وهي ترقص وتغني للملك.

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