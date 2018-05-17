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رسالة خاصة من الملك المغربي الى احلام… فماذا جاء فيها؟

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كشفت الفنانة الاماراتية احلام عن تلقيها رسالة خاصة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ونشرت احلام صورة للرسالة التي جاءت ردا على تمنياتها للملك بالشفاء وعلقت عليها:”عندما يكون التقدير بهذا الحجم عندما يكون التقدير من أهل القدر والتقدير تكون السعاده الف سلامه ل جلاله ملك المغرب الملك محمد السادس ربي يحميكم ويحفظكم و كلامكم يكبرني واكبر بمحبتكم شكرًا على على هذا التقدير الكبير من الغالي #ملك_المغرب”

“الذي تربينا على حبه وحب المغرب العظيم من القائد ابونا زايد بن سلطان رحمه الله واطال الله بعمركم جلالتكم من ابنتكم المخلصة #احلام_الشامسي وشكر خاص لمعالي سفير المغرب ب #الامارات محمد آيت وعلي 🙏🏻على تسليمي هذه الرساله الخاص من جلاله الملك المعظم #محمد_السادس 🇲🇦🇦🇪♥”.

يذكر ان احلام كانت منذ ايام قليلة في المغرب حيث ظهرت في احد الفيديوهات وهي ترقص وتغني للملك.

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