حرصت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” على توجيه رسالة دعم إلى الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” أعربت من خلالها عن حبها لها ووقوفها إلى جانبها .

وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي خلال الساعات القليلة الماضية منسوب لوالد الفنان ” حسام حبيب ” تحدث فيه عن نية نجله في الزواج سرا على شيرين عبد الوهاب من أجل إنجاب الأطفال وتحكمه في أموالها وحساباتها البنكية واستعلالها .

فنشرت نوال الزغبي تغريدة لها هبر حسابها على موقع تويتر جاء فيها : ” كلنا شيرين عبد الوهاب .. الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة .. منحبك كتير والله دائما معك ” .

يذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي رد معلن من جانب شيرين عبد الوهاب أو حسام حبيب بشأن تصريحات حسين حبيب والد الأخير الذي خرج في تصريحات صحفية له لنفي علاقته بهذا التسجيل الصوتي قائلا : ” مش صوتي ” .

كلنا شيرين عبدالوهاب @sherine الفن الاصيل والقلب الابيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 28, 2021