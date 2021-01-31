نشرت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة المصرية الراحلة ” رجاء الجداوي ” عبر حساب والدتها على موقع إنستجرام صورة من رسالة بخط يد الجداوي كانت قد كتبتها لتعايد إبنتها بمناسبة عيد ميلادها .

وجاء في نص الرسالة : ” إن شاء الله وبإذنه عيد ميلاد نور عيني وقلبي وروحي إبنتي الغالية أميرة .. يارب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذي وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها في نفسها وفي بنتها ” .

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي كانت قد وافتها المنية في 5 يوليو 2020 بعد تدهور حالتها الصحية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .