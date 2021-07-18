كتب الفنان ” محمود مهدي ” رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة ” منة عرفة ” عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” حيث أعرب محمود مهدي في رسالته عن حبه لمنة عرفة متحدثا عن تجربته في الزواج سابقا .

فقال : ” مش كل تجربة فاشلة نقول كده ناس كتير كده سواء مطلقة أو مطلق متعرفوش استحملو إيه أو ظروفهم كانت إزاي .. محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملائكة وبين نفسنا بنعمل أسوء غلط ” .

وتابع : ” وأنا الحمد لله مرتاح لإن ربنا اللي هيعاقبني على أي غلط عملته وأنا فخور أوي بزوجتي وبجد الحب مش بيكون أول حب من نظرة بيكون مواقف وحاجات كتير وأهمها الاحترام والثقة .. ربنا يديمك في حياتي وبشكر الناس الجميلة على الرسايل الحلوة أوي وبجد اصبرو ربنا في الاخر هيعوضكم بس ثق في الله ” .

يذكر أن الفنان محمود مهدي كان قد أعلن في تصريحات له بأحد اللقاءات الصحفية بأنه سبق وتزوج من قبل ولديه ٣ أطفال .