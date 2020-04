رسالة رومانسية من مها أحمد لزوجها مجدي كامل : ” كل البنات تتمنى نظره منه “

View this post on Instagram

طول عمرى كنت بحلم ان ربنا يكرمنى ويكون من نصيبى شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع واهم شيء يكون بيحبنى ويحطنى جوه عنيه الحمد لله رب العالمين انى من اول يوم دخلت فيه المعهد ❤ وبدايت تحقيق طموحى الفنى ربنا رزقنى بالهديه اللى كنت بحلم بيها وهى انت من افضل واجدع شباب المعهد كل البنات تتمنى نظره منه لكن ربنا اراد انك تختارنى وتحبنى وتراعى ربنا فيا. وانا بقلب فالبوم ذكرياتى الجميله افتكرت كل كلمه حلوه قلتهالى كل طبطبه طبطبت فيها عليا كل حب كل حنان طول فترة زواجنا كنت صاحبى واخويا وابويا واستاذى وابنى عمرك محرمتنى من حاجه كنت سخى فكل حاجه ربنا يخليك ليا ولولادك يمكن الظروف الصعبه اللى مرينه بيها عمرك محسستنى ان الحمل تقيل عليك رغم انى عارفه انه تقيل وتقيل قوى بس انت قد كل صعب زوجى وافتخر النجم المكافح المحترم المحبوب حبيب الملايين مجدى كامل .اسفه طبعا انى اقول القاعده مده طويله فالبيت اعتقد انها مصلحه لكل زوج وزوجه يطلعوا البوم ذكرياتهم ويحاولوا يسترجعوا احلى ايام العشره الطيبه يمكن لو عملنا كده ربنا يهون علينا ويفك كربنا ويبعد البلاء. بسم الله ماشاء الله ربنا يباركلى فيك ويخليك لولادك ويقويك حبيب عمرى نجم النجوم مجدى كامل❤