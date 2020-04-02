رسالة رومانسية من مها أحمد لزوجها مجدي كامل : ” كل البنات تتمنى نظره منه “

نشرت الفنانة ” مها أحمد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيدوهات ” إنستجرام ” صورة لها ولزوجها الفنان ” مجدي كامل ” من حفل زفافهما وجهت من خلالها رسالة رومانسية له .

فكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” طول عمرى كنت بحلم إن ربنا يكرمنى ويكون من نصيبى شاب إبن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع وأهم شيء يكون بيحبنى ويحطنى جوه عنيه ” .

وتابعت : ” الحمد لله رب العالمين إنى من أول يوم دخلت فيه المعهد وبداية تحقيق طموحى الفنى ربنا رزقنى بالهدية اللى كنت بحلم بيها وهى إنت .. من أفضل وأجدع شباب المعهد كل البنات تتمنى نظره منه .. لكن ربنا أراد إنك تختارنى وتحبنى وتراعى ربنا فيا “.

وأضافت مها أحمد : ” وأنا بقلب فألبوم ذكرياتى الجميلة افتكرت كل كلمة حلوة قلتهالى كل طبطبة طبطبت فيها عليا كل حب كل حنان .. طول فترة زواجنا كنت صاحبى وأخويا وأبويا وأستاذى وإبنى عمرك ما حرمتنى من حاجة كنت سخى فكل حاجة ربنا يخليك ليا ولولادك .. يمكن الظروف الصعبة اللى مرينا بيها عمرك ما حسستنى إن الحمل تقيل عليك رغم إنى عارفة إنه تقيل وتقيل قوى بس إنت قد كل صعب ” .

واختتمت رسالتها : ” زوجى وافتخر النجم المكافح المحترم المحبوب حبيب الملايين مجدى كامل .. اسفة طبعا إنى أقول القعدة مدة طويلة فالبيت اعتقد إنها مصلحة لكل زوج وزوجة يطلعوا ألبوم ذكرياتهم ويحاولوا يسترجعوا أحلى أيام العشره الطيبة يمكن لو عملنا كده ربنا يهون علينا ويفك كربنا ويبعد البلاء .. بسم الله ماشاء الله ربنا يباركلى فيك ويخليك لولادك ويقويك حبيب عمرى نجم النجوم مجدى كامل ” .