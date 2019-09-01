رسالة رومانسية من نانسي عجرم لزوجها في عيد زواجهما الـ 11

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الاحتفال بعيد زواجها الـ11 من زوجها الطبيب فادي الهاشم، بصورة رومانسية وكلمات مليئة بالحب تعبر عن مشاعرها إليه.
فقد نشرت نانسي عجرم صورة تجمعها مع زوجها فادي الهاشم وهو يحتضنها، وعلقت عليها بكتابة: “هذا اليوم سيكون دوماً أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد حبي”.
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This day will always be the best day of my life 🌺 happy wedding anniversary my love❤ @drfadielhachem
تفاعل محبو نانسي عجرم مع كلماتها الرومانسية إلى زوجها، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، وأن ينعما بالصحة والسعادة مع أطفالهم الثلاثة.