رسالة رومانسية من نانسي عجرم لزوجها في عيد زواجهما الـ 11

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الاحتفال بعيد زواجها الـ11 من زوجها الطبيب فادي الهاشم، بصورة رومانسية وكلمات مليئة بالحب تعبر عن مشاعرها إليه.

فقد نشرت نانسي عجرم صورة تجمعها مع زوجها فادي الهاشم وهو يحتضنها، وعلقت عليها بكتابة: “هذا اليوم سيكون دوماً أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد حبي”.

تفاعل محبو نانسي عجرم مع كلماتها الرومانسية إلى زوجها، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، وأن ينعما بالصحة والسعادة مع أطفالهم الثلاثة.