نشر الفنان ” حسن أبو الروس ” عبر حسابه على تطبيق إنستجرام رسالة صوتية من الفنان ” شريف دسوقي ” والذي حرص من خلالها على طمانة متابعيه ومحبيه على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية بتر قدم سكري مؤخرا وتوجيه الشكر لكل من سأل عنه وسانده خاصة الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .

فقال شريف دسوقي في التسجيل الصوتي مستهلا حديثه بالأية القرآنية ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) : ” بشكر كل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة .. بشكر كل الشعب المصري وكل اللي واقفين ورايا .. وأنا بشكر أبونا فعلا لينا أب بنتباهى بيه في الدنيا كلها اللي قالنا جملة إحنا مش بتوع حداد إحنا بتوع ربنا ” .

وتابع مستعينا بأغنية مليونير من مسلسل 100 وش الذي شارك به وتم عرضه في رمضان 2020 : ” كل سنة وإنتو طيبين وإن شاء الله آجلا أم عاجلا هنتقابل في حاجات حلوة كتير .. مليونير مليونير دلوقتي بقيت بيكم مليونير ” .

وكتب حسن الروس في تعليقه على التسجيل الصوتي للفنان شريف دسوقي : ” رسالة شريف الدسوقي ليكم وللسيد رئيس الجمهورية .. يا جماعة دي رساله شريف الدسوقي على الجروب بتاع العصابة للناس كلها اللي بتحبه وسألت عليه وللسيد رئيس الجمهورية اللي فعلاً بشكره من قلبي على اهتمامه بيه .. والله خطاب جميل من إنسان جميل ” .