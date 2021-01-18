خرجت الفنانة اللبنانية ” مادلين طبر ” بتصريحات صحفية لها وجهت من خلالها عتابا للفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” لعدم إتصال الأخيرة بها بعد وقوف مادلين إلى جانبها في أزمتها مع الفنان المصري ” عمرو دياب ” .

حيث كانت مادلين طبر قد أبدت تعاطفها مع دينا الشربيني بعد أنباء إنفصالها عن عمرو دياب وأكدت على إنها تستحق زواجا رسميا وأشارت إلى أن زواج دينا من عمرو دياب هو زواجا عرفيا .

وقالت مادلين في عتابها لدينا الشربيني : ” مجاليش أي مكالمة من عمرو أو دينا بعد تصريحاتي .. أنا توقعت إن دينا تكلمني وللعلم مكنتش أقصد أبدًا إني أكون تريند بكلامي عنهم ” .

وتابعت : ” كان ممكن أقول ساعتها دي حرية شخصية ومليش دعوة بيها وعمري ما بعلق دايمًا بس الموقف استفزني لصالح دينا لإني حسيت إنها بنتي شفت جورجينا فيها .. حسيت إني لازم أقول إن دينا تستاهل زواج رسمي ” .

وأضافت مادلين طبر : ” ومع احترامي الشديد لعمرو دياب وقد أخسره ولكن أتمنى أن يكون صدره رحب لإني اتكلمت عنه بمنتهى الذوق والحيادية وأنا لا أنتظر من دينا أي شيء ” .

واستكملت طبر حديثها مستذكرة موقفها تجاه أزمة كلا من أحمد عز وزينة فقالت : ” منذ 5 سنوات حصل موقف مشابه أحمد عز وزينة وكنت ضيفة شرف في مسلسل إسمه الإكسلانس ومصلحتي كانت مع عز لإنه أقوى من زينة فنيًا ولكني تعاطفت مع التوأم ” .

واستطردت : ” بحس إن في مواقف مقدرش أكون حيادية لإن في واحد مظلوم جدا فالأطفال كانت مظلومة من وجهة نظري مش زينة وبس .. لكن زينة جدعة رفعت السماعة وشكرتني ورشحتني في مسلسل بس أنا اعتذرت لإني متفقتش مع المنتج على الإسم والفلوس لكنها حاولت لإنها حست إني عملت حاجة وقدرتها جدا ” .