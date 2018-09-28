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رسالة غاضبة من شذى حسون بعد مقتل تارا فارس.. “نساء العراق بأي ذنب قتلوا”

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shatha hassoun nn0

بعد ثلاث حوادث متتالية ادت إلى مقتل ثلاث نساء عراقيات شهيرات كان آخرهم بالأمس وصيفة ملكة جمال العراق ​تارا فارس​، أعربت الفنانة العراقية ​شذى حسون​ عن حزنها وغضبها من هذه الأحداث.
shatha hassoun nn0
وجاء ذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعت فيها صور كل من خبيرتا التجميل العراقيتان ​رفيف الياسري​ و​رشا الحسن​ إضافة إلى فارس وكتبت عليها “نساء العراق بأي ذنب قتلوا” إضافةً إلى تواريخ مقتل كل منهنّ.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه:” ترحموا عليهم في هذه الجمعة المباركة و أي احد يتلفظ بكلمة واحدة غير لائقة عنهم و هم ميتين يعتبر ارهابي و بلوك سريع لان ما اقبل مريضين و معقدين عندي في الصفحة .. الله هُو الحكم العدل و هو غفور رحيم العراق..إلى متى”.

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