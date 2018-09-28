رسالة غاضبة من شذى حسون بعد مقتل تارا فارس.. “نساء العراق بأي ذنب قتلوا”

بعد ثلاث حوادث متتالية ادت إلى مقتل ثلاث نساء عراقيات شهيرات كان آخرهم بالأمس وصيفة ملكة جمال العراق تارا فارس، أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن حزنها وغضبها من هذه الأحداث.
وجاء ذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعت فيها صور كل من خبيرتا التجميل العراقيتان رفيف الياسري ورشا الحسن إضافة إلى فارس وكتبت عليها “نساء العراق بأي ذنب قتلوا” إضافةً إلى تواريخ مقتل كل منهنّ.
وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه:” ترحموا عليهم في هذه الجمعة المباركة و أي احد يتلفظ بكلمة واحدة غير لائقة عنهم و هم ميتين يعتبر ارهابي و بلوك سريع لان ما اقبل مريضين و معقدين عندي في الصفحة .. الله هُو الحكم العدل و هو غفور رحيم العراق..إلى متى”.