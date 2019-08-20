رسالة غامضة من لجين عمران: “الشيطان أستاذ الرجل و تلميذ المرأة”

نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة بيضاء.

غير ان لجين عمران ومع اطلالتها الانيقة، اثارت الجدل بطرحها موضوع بدا وكأنه رسالة غامضة الى احدهم.

فقد كتبت لجين عمران تعليقا على الصورة: “يُقال..(( ..الشيطان أستاذ الرجل و تلميذالمرأة ..))……..!!!!.”

ثم سألت لجين عمران متابعيها عن رأيهم بهذه المقولة وتابعت ” و تتوقعون إلي قالها رجل أو إمرأة”.