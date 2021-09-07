وجهت ” رشا سامي العدل ” إبنة الفنان الراحل ” سامي العدل ” رسالة إلى والدها بكلما تؤثرة أعربت من خلالها عن إحتياجها وإشتياقها له .

فكتبت رشا سامي العدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة : ” حبي الكبير الأعظم على الإطلاق .. وحشتني ووحشني حضنك وسؤالك عليّا حتى مناكفتك ليّا وحشتني وزعيقك فيا ” .

وتابعت : ” حاجة دايما ناقصة وبحس إني وحيدة في الدنيا من غيرك وتايهة مش عارفة اتصرف ولا أخد قرارات مصيرية .. مش عارفة اتعامل وأواجه مشاكل .. كنت بستمد قوتي وطاقتي بوجودك في الدنيا ” .

وأضافت إبنة سامي العدل : ” الحياة أهلكتني بدونك والناس بقت وحشة قوي ومفيش رحمة في قلوبهم واللي كان بيعمل حساب وجودك نسي أصلا أنه في يوم كان يعرفك وخيرك عليه رغم أن الواحد مش محتاج غير سؤال وطبطبة من حين لآخر بس بيستصعبوها ويستكتروها ” .

واختتمت رسالتها : ” وحشتني بقى ونفسي أجيلك قوي أقعد معاك وأفضفض لك .. الله يرحمك يا سندي ” .