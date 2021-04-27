حلت الإعلامية ” بوسي شلبي ” ضيفة في حلقة يوم أمس الإثنين من برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” الذي تقدمه المخرجة ” إيناس الدغيدي ” والمذاع على قناة القاهرة والناس .

وخلال اللقاء طلبت إيناس الدغيدي من بوسي شلبي توجيه رسالة إلى زوجها الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” .

وأعربت بوسي شلبي في رسالتها عن مدي إشتياقها للفنان الراحل وعدم سعادتها بعد رحيله وتمنيها للموت حتى تلتقي به وتراه مرة أخرى ولإشتياقها له .

فقالت بكلمات مؤثرة : ” روحي راحت من بعد إنت ما رحت وأنا عايشة من غير روح من ساعة ما إنت مشيت وسبت الدنيا وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي بجد إن أنا أموت واجيلك لإنك وحشتني أوي ” .