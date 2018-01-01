رسالة مؤثرة من شريهان الى زوجها علاء الخوجة مع بداية العام الجديد

رسالة مؤثرة من شريهان الى زوجها علاء الخوجة مع بداية العام الجديد فن

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اختارت الفنانة المصرية شريهان أن تكون اول صورة تنشرها في العام الجديد عبر حسابها على انستغرام تجمعها مع زوجها علاء الخواجة والذي كتبت له رسالة حب وتقدير على دوره في حياتها.

وعلقت شريهان على الصورة كاتبة: “يا أعظم نصيب وقدر واختيار. يا من أخذت قلبي وحبي وعشقي وإحترامي وأخذت بيدي من بعد الله سبحانة وتعالى . يا من شرفتني بحمل اسمك واسم عائلتك الكريمة. يا من أعطيتني أجمل جوهرتين لولوة وتالية القرآن ويتوجهما أخوهما عمر علاء الخواحة. يا من أعطيتني الحياة وكل الحب والإحترام وأعظم عائلة عائلة الخواجة الكريمة.”

وتابعت: “كل ثانية وساعة ويوم في عمرك وأنت لي كل الخير والحب والصدق والإحترام والكرم والعطاء والدرس العظيم في الحياة الدنيا. أصلي لربي فرضاً وطاعةً ثم أُصلي له مرة أخرى شكراً على وجودك في عمري يا كل عمري الجميل”.