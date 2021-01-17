وجه الفنان السوري ” طلال مارديني ” رسالة رثاء إلى والدته السيدة ” ملك يوسف ” التي وافتها المنية منذ يومين عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” .

وتضمنت رسالة طلال مارديني صورة له برفقة والدته الراحلة وكتب في تعليقه عليها كاشفا عن ندمه عن الأيام التي ابتعد فيها عنها قائلا : ” ندمت على كل لحظة كنت بعيد عنك فيها .. لو بقدر رجعك لأترك كل الدنيا وأجي عيش نحت رجليكي ” .

وتابع : ” كسرتيلي قلبي بفراقك .. اللي بيعزيني إنك رحتي لعند الرحمن الرحيم اللي رح يكون أحن من كل الدنيا عليكي .. بس أنا اللي فقدت أكبر فقدان بحياتي .. راح حبك وحنيتك وصبرك راح معك كل شئ حلو بالدنيا وصارت الدنيا عتمة وبشعة وباردة ” .

وأضاف طلال : ” ما منقول بالنهاية غير ما يرضي الله .. الله يتغمدك برحمته ويسامحك .. انتبهوا ع أمهاتكم واشبعوا منهن .. العزاء مستمر واليوم آخر يوم في صالة الإسعاف الخيري في شارع الحمرا في دمشق للنساء والرجال .. الله يرحمك يا أمي ” .