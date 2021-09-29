وجه الفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” رسالة إلى الفنانة ” دنيا سمير غانم ” علق من خلالها على ظهورها الأخير في إفتتاح المهرجان القومي للمسرح حيث تواجدت لتسلم درع تكريم بإسم والدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” ووالدتها الفنانة الراحلة ” دلال عبدالعزيز ” .

حيث دخلت دنيا سمير غانم في نوبة بكاء أثناء عرض تقارير عن والديها وأثناء تسلمها للتكريم وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر بشكل كبير .

فنشر محمد محمود عبد العزيز صورة لها من الحفل عبر حسابه على فيس بوك كتب في تعليقه عليها مشيرا إلى تأثره أيضا بوفاة والده الفنان ” محمود عبد العزيز ” : ” أنا مقدر النظرة دى تماما وفاهمها جدا جدا وكان نفسى أكون إيجابى وأقولك تعملى إيه عشان تعدى المرحلة دي ” .

وتابع : ” بس للأسف أنا اصلا مش عارف اعديها لحد دلوقتى .. لكن النصيحة الوحيدة هى الصبر واننا نحاول نعمل اللى يفيدهم ويوصلهم لحد ما نقابلهم تانى إن شاء الله .. (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللنجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز ولكل من رحلوا عنا) ” .