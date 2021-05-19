وجه ” أدهم محروس ” نجل الفنانة الراحلة ” نادية العراقية ” رسالة إلى والدته التي وافتها المنية منذ أيام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

فكتب أدهم محروس : ” أنا راضي بحكمتك يا رب العالمين وراضي بقضائك وأنت عارف إني بحبك وعمري ما هزعل منك ابدا وبحمدك إنك مقويني عشان إخواتي وأبويا وأنا قوي دايماً بوجودك يا الله .. بس أنا مكنتش عارف إن الفراق صعب أوي كده ” .

وتابع بكلمات مؤثرة : ” أنا مش مصدق كل اللي حصل ومش عارف أعبر عن إحساسي ولا اللي جوايا .. مش مصدق إن ماما كده خلاص .. مش مصدق إني مش هشوفها ولا هسمع صوتها ولا هحس بإيديها على راسي تاني ” .

وأضاف أدهم : ” يا رب دي هي كانت مصدر قوتي في الدنيا .. دي كانت الطيبة والضحكة والرزق والفرحة والطبطبة والحنية والثقافة والذوق .. دي كانت الدنيا يا رب .. أنا مش مصدق إن آخر شيلة شيلتها لأمي كانت لقبرها ” .

واستكمل نجل نادية العراقية حديثه متوجها بالدعاء لها فقال : ” يا رب ارحمها عشان إنت عارف إن قلبها أبيض وبتحبك .. ارحمها عشان إنت عارف إن عمرها ما قصرت مع حد وعمرها ما قصرت معايا بالعكس أنا اللي قصرت معاها .. بحبك يا ماميتو ” .

واختتم أدهم محروس قائلا : ” هكمل حياتي عشان دي سنةّ الحياة وعشان وعدتك إني هنجح في حياتي .. هتفضلي عايشة في قلبي .. مع السلامة يا ماما ” .