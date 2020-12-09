نشر حساب الفنانة المصرية الراحلة ” رجاء الجداوي ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والذي تديره إبنتها ” أميرة مختار ” صورة لرسالة معايدة بخط يد الفنانة الراحلة كانت قد وجهتها لحفيدتها ” روضة ” بمناسبة عيد ميلادها في وقت سابق .

وكتبت رجاء الجداوي في رسالتها : ” بسم الله الرحمن الرحيم .. إن شاء الله تعالى وبمشيئته عيد ميلاد حبيبة قلبي ونور عيني حفيدتي روضة .. يا رب تسعدها وتبارك فيها وتحفظها وتسعد أيامها وتفرح قلب أميرة حبيبة قلبي الغالية وأحلى ما في عمري كله ويديها الصحة والعافية ” .

وإلى جانب تلك الصورة توجد أيضا مجموعة من الصور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي برفقة حفيدتها في مراحل عمرية مختلفة .

يذكر أن رجاء الجداوي كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر يوليو الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .