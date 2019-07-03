رسالة من أمير طعيمة إلى محمد صلاح

نشر الشاعر الغنائي المصري ” امير طعيمة ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة له تجمعه مع نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” ووجه له رسالة عبر من خلالها عن حبه وفخره ودعمه له .

وكتب أمير طعيمة قائلا : ” النجم المحترم و المجتهد اللي رافع اسم بلده و اللي ما بيبخلش علي منتخب بلده بمجهوده و دايما يصنع الفارق .. حافظوا علي النماذج المضيئة دي عشان ما بتتكررش كتير .. محمد صلاح ابن بلدي و افتخر ” .

ويأتي ذلك في ظل حملة الهجوم التي يتعرض لها اللاعب المصري محمد صلاح في الآونة الاخيرة من قبل بعض الجماهيرعلى مواقع التواصل الإجتماعي الغاضبين من اداء المنتخب المصري وجاءت بعض التعليقات التي اتهمت محمد صلاح بالغرور وأن هناك حالة من الترصد والتركيز مع محمد صلاح .

إلى جانب الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بسبب دعمه لزميله عمرو وردة ومساندته في العودة إلى معسكر المنتخب عقب الأزمة التي تعرض لها وردة مؤخرا باتهامه بالتحرش ببعض الفتيات وعلى إثرها اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا باستبعاده من معسكر المنتخب