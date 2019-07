رسالة من أمير طعيمة إلى محمد صلاح

View this post on Instagram

النجم المحترم و المجتهد اللي رافع اسم بلده و اللي ما بيبخلش علي منتخب بلده بمجهوده و دايما يصنع الفارق. حافظوا علي النماذج المضيئة دي عشان ما بتتكررش كتير. #محمد_صلاح ابن بلدي و افتخر 🇪🇬