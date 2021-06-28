وجهت الفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” رسالة إلى متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

جاء فيها : ” لا شئ في الطبيعة يعيش لنفسه .. النهر لا يشرب ماءه والبحر لا يأكل سمكه .. والأشجار لا تأكل ثمارها والشمس لا تشرق لذاتها والزهرة لا تعبق لنفسها وذات الضرع لا تشرب لبنها .. خلقت الأشياء لتخدم غيرها ” .

وتابعت دينا الشربيني : ” هذه حكمة الله ورسالته لنا فلنكن عوناً لبعضنا .. فإذا جاءك المهموم أنصت .. وإذا جاءك المعتذر أصفح .. وإذ قصدك المحتاج أنفق ” .

وأضافت : ” كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير فإنه يظل مغروسًا في النفس .. إذ جاءك أحد طالبًا نفعك تأكد بأنك أنت المنتفع أكثر منه ساقه الله إليك وفتح لك باب خير .. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ” .