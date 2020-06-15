في تداعيات الأزمة التي حدثت مؤخرا بعد نشر الفنان المصري ” شريف منير ” صورة لإبنتيه ” فريدة وكاميليا ” وتعرضهما لعدد من الإساءات الجارحة والتنمر من جانب بعض المتابعين .

مما دفع شريف منير إلى اللجوء لمباحث الإنترنت والتأكيد على عدم التنازل عن حقه .. ووجه عدد من نجوم الفن ومحبيه رسائل دعم له .

جاء من بينهم الفنانة ” شهيرة ” زوجة الفنان ” محمود ياسين ” التي نشرت منشورا لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” تواسي وتدعم به شريف منير .

فكتبت قائلة : ” ما عاش اللي يزعلك ولا يزعل بناتك .. إنت نجم كبير وفنان مبدع من نوع خاص وتاريخك مشرف ما الذي يزعجك .. دول ناس أعتبرهم مرضي نفسيين وعندهم عقد نفسية من الشخصيات المشهورة وينتهزوا أي فرصة ولو كانت تافهة ولا أحد ينظر إليها ولكن يروها فرصة للتنمر ” .

وتابعت : ” لا للتنمر لا لقله الأدب لا لطولة اللسان لا لتلقيح الجتت لا لمدعيّ الدين والتدين ولمن يروا أنفسهم المريضة حكام علي خلق الله .. لا للي ملوش شغلانة يقوم يقيم الناس ده بيدخل الجنة وده بيدخل النار ” .

وأضافت شهيرة : ” ولذلك أحيى من كل قلبي النائب العام المحترم الاهتمام بهذه القضية ومايشابها من قضايا بالعقاب لكل متطاول ببلاغ لمباحث الإنترنت وعمل سكرين شوت لكل متطاول والباقي هما عارفين هيعملوا إيه كويس ” .

واختتم رسالتها : ” ولا تزعل نفسك وربنا والمجتمع هيجيبوا حق بناتك لما تسببوه من أذي نفسي لك ولبناتك .. كلنا بندعم الرجل المحترم شريف منير ” .