رسالة من محمد إمام لوالده: الزعيم زعيم

احتفالا بعيد ميلاد والده، وجه الممثل محمد إمام رسالة للفنان عادل إمام أكد فيها أنه سيظل نجما وقدوة.

تروح أجيال و تيجي أجيال .. تظهر نجوم و تختفي نجوم .. تتغير الاذواق و تتبدل الأحوال .. و يفضل #الزعيم زعيم 🔝🚀 pic.twitter.com/OfyfF0ek70 — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) May 16, 2019

نشر محمد إمام عبر حسابه على Twitter فيديو احتفال قناة MBC مصر بعيد ميلاد عادل إمام وعقب عليه كاتبا: “تروح أجيال و تيجي أجيال .. تظهر نجوم و تختفي نجوم .. تتغير الاذواق و تتبدل الأحوال .. ويفضل الزعيم زعيم”.

ويحتفل الفنان عادل إمام يوم 17 مايو بعيد ميلاده الـ79، ويغيب إمام عن جمهوره في رمضان 2019 بعد خروج مسلسله “فالنتينو”.

يشار إلى أن محمد إمام يشارك في رمضان بمسلسل “هوجان” وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.