«يا رب أرجع أحسن من الأول» تلك كانت أمنية الفنان الراحل فادي إبراهيم التي كشف عنها في رسالة صوتية أرسلها لـجريدة «الوطن» المحلّية قبل وفاته، صباح أمس الأثنين، بعد معاناته من مضاعفات مرض السكري.

آخر أمنية للفنان فادي إبراهيم

وقال «إبراهيم» في رسالته الصوتية إنَّه يمر بظروف صعبة للغاية، ولكنه يحمد الله على كل شيء، مضيفًا: «أدعو الله بأن أعود أفضل مما كنت، وأن هذه الظروف لا تطول معي».

آخر ساعات في حياة الفنان فادي إبراهيم

وكشف فادي إبراهيم في تصريحات صحفية سابقة تفاصيل وضعه الصحي قائلًا: «أجريت جراحتين خلال الأيام الماضية، الأولى كانت لبتر قدمي بعد إصابتي بغرغينة نتيجة مضاعفات مرض السكر، والثانية كانت بتر أصابع قدمي الأخرى، والحمد لله أنا راضي بما تعرضت له».

وتدهورت الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم خلال الأيام القليلة الماضية، ما استلزم نقله إلى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات في لبنان، وذلك قبل أن تفيض روحه إلى بارئها، صباح اليوم الأثنين، عن عمر يناهز 67 عامًا.

تفاصيل و موعد جنازة فادي إبراهيم

تقام صلاة الجنازة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس 29 الجاري في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، نزلة رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي ويوارى الثرى في مدافن الإنجيليّة – رأس النبع.

وتتقبّل العائلة التعازي يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 الجاري ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الخميس 29 الجاري ابتداءً من العاشرة صباحاً لغاية موعد الجنازة في قاعة شارل سعد في الكنيسة الانجيليّة في بيروت، نزلة رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي.

فادي إبراهيم

ويعتبر فادي إبراهيم من أهم الوجوه في الدراما اللبنانية، حيث كانت بداياته في فرقة الكشافة المدرسية التي كانت تنظم مسرحيات واسكتشات، في العام 1979 انضم في فرقة ناصر مخول الفولكلورية ” وشارك معه في شانسونييه “والخير لقدام” لوليد خاطر ، ثم في مسرحية للاطفال “حكاية ستي ام فؤاد”.

رشحه الممثل إيلي صنيفر لآداء دور شخصية أجنبية، جيمي جاك الاميركي، في مسلسل “الوحش” أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و”حكاية كل بيت”، وبعده كانت القفزة الكبيرة عبر مشاركته في دور البطولة في مسلسل وأمطرت ذات صيف عام 1982.

جاءت شهرته بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التلفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان.

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