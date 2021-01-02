شاركت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة لافتة وملابس ذات تصميم فريد باللون الأسود والأبيض والأصفر، تاركة شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مالسة، وماكياج قوي بألوان ترابية غامقة. أرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه:” اللي هيفضل ماسك في قساوه اللي فات…عمره ما هيشوف حلاوه اللي جاي يوم جديد…سنه جديده على الحلويين و كل سنه وانتم طيبين 2021″.



وكانت الشربيني قد أطلت على مشاهديها مؤخراً من برنامجها الخاص “​هي وبس​” على قناة CBC، وأعلنت في حديثها توقف برنامجها لفترة من دون أن تحدد الفترة التي ستعود فيها، وقالت:” أنا بستأذنكم وبطلب منكم إن أنا طالعة إجازة شوية إنشاللة مش حتبقى إجازة طويلة إنشالله حا حاول على قد ما بقدر إنو ما تبقاش إجازة طويلة”.





