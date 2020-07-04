أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن دعمها وتكفلها بقضايا الفتيات ضحايا التحرش الجنسي سواء من الطالب أحمد بسام زكي أو من شخص آخر.
وتشرت رضوى الشربيني سلسلة تغريدات عبر حسابها عل تويتر قالت فيها:”لو اى واحده ده تحرش بيها أحمد ده و لا غيره…وخايفه منه و لا من اهله…انا معها وهرفع لها القضيه على حسابى، وان شاء الله الحق هينتصر يعنى هينتصر”.
ثم تابعت في تغريدة اخرى:”ومش ضحايا الشاب ده بس…اى ضحيه تحرش او اغتصاب انا فىً ظهرها”.
كما كتبت رضوى الشربيني عن تبني المجلس القومي للمرأة هذه القضية قائلة: “المجلس القومى للمرأه دلوقتىً فىً ظهر اى بنت او ست عايزه تبلغ على اى قضيه تحرش او اغتصاب… ارجوكم سرعه البلاغ الان هتفرق كتير”.
يذكر ان مصر ضجت في الساعات الماضية بقضية تحرش كبيرة بعد اتهام الطالب بالجامعة الأميركية، أحمد بسام زكي، بالتحرش واغتصاب أكثر من 100 فتاة بينهم أطفال لم يتجاوز عمر بعضهن 14عامًا وأخرين يدرسن في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم ابتزازهن جنسيًا.