أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن دعمها وتكفلها بقضايا الفتيات ضحايا التحرش الجنسي سواء من الطالب أحمد بسام زكي أو من شخص آخر.

وتشرت رضوى الشربيني سلسلة تغريدات عبر حسابها عل تويتر قالت فيها:”لو اى واحده ده تحرش بيها أحمد ده و لا غيره…وخايفه منه و لا من اهله…انا معها وهرفع لها القضيه على حسابى، وان شاء الله الحق هينتصر يعنى هينتصر”.

لو اى واحده ده تحرش بيها أحمد ده و لا غيره…وخايفه منه و لا من اهله…انا معها وهرفع لها القضيه على حسابى…



وان شاء الله الحق هينتصر يعنى هينتصر — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 3, 2020

ثم تابعت في تغريدة اخرى:”ومش ضحايا الشاب ده بس…اى ضحيه تحرش او اغتصاب انا فىً ظهرها”.

مش ضحايا الشاب ده بس…اى ضحيه تحرش او اغتصاب انا فىً ظهرها https://t.co/gPnAL3tW4Y — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 3, 2020

كما كتبت رضوى الشربيني عن تبني المجلس القومي للمرأة هذه القضية قائلة: “المجلس القومى للمرأه دلوقتىً فىً ظهر اى بنت او ست عايزه تبلغ على اى قضيه تحرش او اغتصاب… ارجوكم سرعه البلاغ الان هتفرق كتير”.

المجلس القومى للمرأه دلوقتىً فىً ظهر اى بنت او ست عايزه تبلغ على اى قضيه تحرش او اغتصاب…

ارجوكم سرعه البلاغ الان هتفرق كتير — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) July 3, 2020

يذكر ان مصر ضجت في الساعات الماضية بقضية تحرش كبيرة بعد اتهام الطالب بالجامعة الأميركية، أحمد بسام زكي، بالتحرش واغتصاب أكثر من 100 فتاة بينهم أطفال لم يتجاوز عمر بعضهن 14عامًا وأخرين يدرسن في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم ابتزازهن جنسيًا.