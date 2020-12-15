اثارت الاعلامية المصرية رضوى الشربينىى الجدل بعد نشرها تغريدة من خلال حسابها على ” تويتر ” طالبت فيها بإعدام كل متحرش ومعتضب وذلك بعد حالة التحرش التي تعرضت لها فتاة من قبل شباب في ميت غمر، وتم القبض عليهم.

وكتبت رضوى الشربينى” في تغريدتها: “الرجاله لما بتسافر بره بتحط عنيها فىً الارض مهما كانت الست لبسه و لا يجرؤ حد يقرب منها…لكن لما يبقى فىً بلده يقولك مهو لبسها ملفت و تستاهل… الاعدام لكل متحرش أو مغتصب #ادعم_بسنت “.

الرجاله لما بتسافر بره بتحط عنيها فىً الارض مهما كانت الست لبسه و لا يجرؤ حد يقرب منها…لكن لما يبقى فىً بلده يقولك مهو لبسها ملفت و تستاهل…

الاعدام لكل متحرش أو مغتصب #ادعم_بسنت — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) December 14, 2020

وقد اختلفت الآراء والتعليقات التي جاءت على التغريدة حيث انتقد اغلبهم ملابس الفتاة، واتهموها بأنها كانت سببًا في التحرش بها، وسط أزمة الكبت التي يعاني منها الشباب بينما جاءت الكثير من التعليقات التي دافعت عن الفتاة، مؤكدة أن ملابسها ليست دافعًا لكي يقوم هؤلاء الشباب بالتحرش منها.

و عشان سمعته البنت وحشه مثلا في المنطقة ف الكل يشهد عليها ؟!

يعني لو شغاله في الدعاره و ماشيه في الشارع ده يدي حق للشباب التحرش بيها ؟

حقيقي ربنا يعينك علي نفسكم — Farida (@Sohila6060) December 14, 2020

ماهو المشكلة ان انتو بلد ارياف فلاحين جـ*هلة فكلامها ده مش هيوصل لمستوى مخك للأسف مفيش فايدة والله اتمنى العيال دى تروح فى داهية بأذن الله — kareem ossama (@donald07220517) December 14, 2020