الصفحة الرئيسية فن رضوى الشربيني تكشف حقيقة انتهاء أو استكمال برنامج “هي وبس “

رضوى الشربيني تكشف حقيقة انتهاء أو استكمال برنامج “هي وبس “

بواسطة -
0 32

نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من داخل سيارتها أمام قناة ” CBC ” .

وأعلنت رضوى الشربيني بالفيديو عن بدء بدء تصوير الموسم الرابع من برنامج ” هي وبس ” الذي تقدمه على قناة “CBC سفرة” .

وأوضحت إنها عادت من الإجازة الصيفية لبدء العمل مرة أخرى واستئناف تقديم البرنامج في موسمه الرابع .

وحققت رضوى الشربيني خلال السنوات الماضية من خلال برنامجها ” هي وبس ” لمدة 3 مواسم متتالية شهرة واسعة وانتشارا كبيرا .

ويتناول البرنامج كل ما يخص المرأة من موضة وطبخ وجمال .. بالإضافة لإستقبالها العديد من المشاكل التي تواجه البنات والسيدات وترد عليها بنصائح انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.