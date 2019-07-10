رضوى الشربيني تكشف حقيقة انتهاء أو استكمال برنامج “هي وبس “

نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من داخل سيارتها أمام قناة ” CBC ” .

وأعلنت رضوى الشربيني بالفيديو عن بدء بدء تصوير الموسم الرابع من برنامج ” هي وبس ” الذي تقدمه على قناة “CBC سفرة” .

وأوضحت إنها عادت من الإجازة الصيفية لبدء العمل مرة أخرى واستئناف تقديم البرنامج في موسمه الرابع .

وحققت رضوى الشربيني خلال السنوات الماضية من خلال برنامجها ” هي وبس ” لمدة 3 مواسم متتالية شهرة واسعة وانتشارا كبيرا .

ويتناول البرنامج كل ما يخص المرأة من موضة وطبخ وجمال .. بالإضافة لإستقبالها العديد من المشاكل التي تواجه البنات والسيدات وترد عليها بنصائح انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي .