نشرت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ صورة من إطلالة جديدة لها، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بـ لوك جديد وشعر بني اللون قصير بتسريحة مجعدة، وإعتمدت ملابس كاجوال باللون الزيتي، الأبيض والبني، ووضعت ماكياج ناعم بألون زاهية.

وعلقت على الصورة قائلةً: “التغيير مطلوب طول الوقت…يارب يكون عجبكم اللوك”، ولاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها الذين تفاجئوا بهذا التغير وأبدوا إعجابهم بإطلالتها الجديدة.



يذكر أن الشربيني، أنهت الموسم الرابع من برنامجها “هي وبس” قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى الموسم الخامس.