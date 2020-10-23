وجّهت المذيعة رضوى الشربيني رسالة إلى تامر حسني حول أغنيته الجديدة “مبطلناش إحساس”، حيث نشرت على حسابها الخاص في “تويتر” مقطع فيديو تقول فيه: “الأغنية يا تامر جامدة وتدي أحلى طاقة، وبعد خبر الأغنية الجديدة، هتدينا طاقة الصبح وتنكد علينا بالليل”؟… ليردّ عليها تامر حسني كاتباً: “والله أنا شايف كده بردو يا رضوى، الأغاني اللي يستحسن تتسمع الصبح اللي بتدينا باور جميل نكمل بيه اليوم، بس أنا النهاردة بقى نازل بالشحتفة للأسف، بس مش بالنهار، أول ما الليل يدخل إن شاء الله، عشان بالنهار نبقى إيجابيين وبالليل متشحتفين، انتظروا فجأة افترقنا”.
وكان تامر قد طرح أغنية “فجأة افترقنا” منذ يومين، من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي، وذلك بعد طرحه قبل أيام أغنية “مبطلناش إحساس”، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة.
وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد بدأت في إذاعة حلقات الموسم الجديد من برنامجها “هي وبس”، الذي تقدّمه على قناة cbc سفرة.