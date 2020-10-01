حرصت رغد صدام حسين، ابنة الرائيس العراقي الراحل، على توجيه التعزية الى الشعب الكويتي بوفاة الامير صباح الاحمد الصباح وذلك عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدتها: “نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي الى شعب الكويت.. انا لله وانا اليه راجعون..”.

وقد اعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر التغريدة وعلقت عليها مهاجمة رغد صدام حسين ورافضة تعزيتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وقالت مي العيدان: “رغد صدام حسين تعزي الشعب الكويتي بوفاة الامير صباح الاحمد . . . وانا اقولك لج الشعب الكويتي مايبي شي من رقعة وجهج . . فارقينا لابوج لابو اللي خلفج خلينا بحزنا مانبي منج شي”.

وقد استغرب العديد من متابعي مي العيدان ردة فعلها على تغريدة رغد حيث كتب احدهم: “لاحول ولا قوة الا بالله.. وش هالاسلوب الي عليك .. مفروض تكونين راقيه بأسلوبك يا مي ..” فيما قال اخر: “شوفي يجوز اكو مشكلة بينكم وبين صدام بس بتة دزة تعزية فقط لا تشمتت ولا سبت يعني مجرد تعاطفت ك أنسانة وشكرا ”.