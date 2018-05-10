رغم اعتراضه عليه سابقًا.. هذا ما قاله عمرو مصطفى عن عودة فضل شاكر للغناء

قال الفنان المصري عمرو مصطفى، إنّ شركة “العدل جروب” هي من اختارتْ التعاون مع الفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للنجمة يسرا، والتي لحّنها الملحن المصري.

وعن رأيه في عودة فضل شاكر للغناء مرّة أخرى، قال عمرو مصطفى في لقاء خاص مع “فوشيا” إنه يتعامل مع فنان، وليس مع آرائه، متابعًا: “دعونا نتخلص من السياسة وننظر للأمور نظرة فنية”.



ومعروف عن عمرو مصطفى، معارضته للآراء السياسية، التي كان يعتنقها فضل شاكر، بالإضافة إلى هجومه على ما يسمى بـ”الربيع العربي” والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل تعاونهما شيئًا لافتًا.

وكانت شركة “العدل جروب” أعلنتْ أنّ النجم فضل شاكر سيغنّي تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للنجمة يسرا، والذي يشارك في السباق الرمضاني 2018، حيث تأتي كلمات التتر من تأليف مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى.

وعلى صعيد آخر قال عمرو مصطفى، إنّه يشارك في تترات 5 مسلسلات في رمضان، بالإضافة إلى غناء عدد كبير من الإعلانات، فضلاً عن طرح ألبومه الجديد في فصيل الصيف، قائلا: “انتظروني في رمضان، هتسمعوا كل مطربين الوطن العربي في أعمالي هذه السنة”.