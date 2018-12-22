رغم العقد الموقع.. سلافة معمار تنسحب من “باب الحارة”

انسحبت الممثلة السورية ​سلافة معمار​ من المشاركة في مسلسل ” ​باب الحارة​ ” بجزئه العاشر من تأليف فؤاد شربجي وإخراج مؤمن الملا، رغم أنها وقت عقداً رسمياً وقبضت سلفة من الشركة المنتجة بعدما اتفق الطرفان على كافة التفاصيل، قبل أن تخبر القائمون على العمل بالانسحاب في وقت لاحق، بعكس ما تم تداوله بأنهما لم يتوصلا اتفاق.

ويأتي هذا الاعتذار بسبب تضارب مواعيد التصوير بين مسلسل “الحرملك” الذي تشارك فيه وبين “باب الحارة” خاصة أن الأول يصور في أبو ظبي والثاني في دمشق.

يشار إلى أن هذا الجزء يشارك فيه الممثلون صفاء سلطان وسلوم حداد ومهيار خضور وليلى جبر ومحمد حداقي، إضافة إلى بعض الممثلين القدامى أمثال ميلاد يوسف وشكران مرتجى ومحمد خير الجراح.