أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة قديمة للفنانة المصرية مي عز الدين أجابت خلالها على عدد من الاسئلة والمواضيع الجريئة حول الزواج من شخص من ديانة مختلفة والزواج المدني.

المقابلة كانت في برنامج “100 سؤال” مع الاعلامية راغدة شلهوب والذي كان يذاع على قناة الحياة المصرية حيث سألتها مقدمة البرنامج “ممكن تتزوجي من غير دينك؟” لترد الفنانة المصرية بعد فترة من التفكير “لا ما اعتقدش”.

وردا على سؤال حول الزواج المدني، أبدت مي عز الدين دهشتها من التطرق لهذا الموضوع قائلة “سؤال عجيب اوي ما تطرقت له اصلا عشان افكر انا حكون مع او ضد”.

وتابعت “اصلي انا شخصية تقليدية اوي انا اللي شايفاه لنفسي او اللي عارفة اني حامشي في اي طريق حاسة اني حاخد انسان من ديني عادي” مؤكدة انها تبحث عن شخص يكون شبهها في كل شيء وليس في الدين فقط.

وقد اثار تصريح مي عز الدين الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعية بين من اثنى على صراحتها وصدقها في ابداء رأيها فيما اعرب اخرون عن صدمتهم من موقفها خاصة وان والدتها مسيحية الديانة.

مي عز الدين ووالدتها

يذكر ان مي عز الدين، 41 عاما، ارتبطت مرة واحدة وكانت عام 2009 حين اعلنت خطوبتها من لاعب كرة القدم محمد زيدان غير انهما انفصلا بعد فترة قصيرة.

سبب عدم زواج مي عز الدين

ويتساءل الكثير من جمهور مي عز الدين عن سر عدم زواجها حتى الآن رغم جمالها ونجاحها في عملها وحياتها وهو ما اجابت عنه الفنانة المصرية من قبل موضحة أن رغبتها في عدم الزواج بشكل تقليدي سبب تاخز زواجها، قائلة: “حاولت أن اتخذ هذه الخطوة بالعقل فقط ولم أنجح، فالحب أهم شيء كما أرغب في الزواج من شخص يحترم عملي”.

لم تسلم مي عز الدين من الشائعات طوال حياتها وتحديدًا شائعات الإرتباط وأبرزها شائعة ارتباطها بالنجم تامر حسني وظلت تلاحقها حتى تزوج من بسمة بوسيل، وهنا نفت هذه الشائعة نفسها بدون أي إعلان أو توضيح من مي عز الدين .

أما الشائعة الثانية فكانت زواجها من أحمد السعدني ولكنه وضع حد لها، وأكد أنها بمثابة شقيقته التي يعتز بها وبعلاقتهما .

الشائعة الثالثة التي طاردت مي عز الدين، كانت زواجها من رجل أعمال مصري شهير ولكنها خرجت بنفسها لتنفي الشائعة وتعبر عن انزعاجها الشديد من تداولها .