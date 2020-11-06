رغم تأكيدها طلاق زوجها من زوجته الأولى، لا تزال الفنانة درة تتعرض للضغوط في بلدها تونس. وجاء أحدث التعليقات على ذلك على لسان الكاتبة التونسية نزيهة غضباني ضمن مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي سيد علي خلال حلقة من برنامجه “حضرة المواطن” الذي يُعرض على شاشة قناة “الحدث اليوم”، وقالت فيها: “في تونس القانون يمنع تعدد الزوجات ويعتبر تعدد الزوجات ممنوع، وكل من يخالف ذلك يعرض لعقوبة السجن وغرامة مالية”.

وأضافت أن درّة تنتمي إلى عائلة عريقة، وأنها تدافع عن حقوق المرأة، معتبرةً أن زواجها من رجل متزوج لا يصح وغير لائق. وتابعت: “إحنا في تونس نعتبره غير لائق، لأن المرأة مطلوب منها تعزز مطالبها ومكاسبها، وهكذا هي ترجع للأفكار الرجعية بأنها تقبل أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، وهكذا هو يضعها في مرتبة العورة ونسمي ما تقوم به هو دعارة، فهذا ما لن نقبله”.

يُشار إلى أن حساباً يحمل اسم درّة على “فيسبوك” أعلن تعرض والدتها لوعكة صحية بسبب الأخبار التي انتشرت بعد زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد. وجاء في منشور: “أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة. أمي عندها انسداد في الشريان وتعبت من امبارح صحافة وضغط ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها. دعوا الخلق للخالق، ليس لأجلي لأجل أمي على الأقل واهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم وشكراً لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي”.