تعرض الممثل السعودي ​عوض عبدالله​ للإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد على الرغم من تلقيه جرعتين من لقاح فايزر.

وطلب عبدالله من محبيه الدعاء له ولأولاده، موضحاً في مقطع فيديو وثقه بنفسه أنه أصيب بكوفيد 19 على الرغم من أنه تلقى الجرعتين من اللقاح، مشيراً إلى أنه لقاح فايزر، فيما ظهرت عليه علامات التعب نتيجة مضاعفات المرض.



إشارة إلى أن عوض عبد الله من مواليد (28 ديسمبر 1963 )، ممثل سعودي. من مواليد مدينةالرياض. درس الابتدائية في مدرسة التذكارية، وواصل دراسته المتوسطة في متوسطة ابن خلدون، وأكمل دراسته الثانوية في ثانوية حطين. كان يعمل مع والده في محلات لبيع المواد الغذائية، وبعد المرحلة المتوسطة من الدراسة ترك العمل مع والده وبدأ بأعمال خاصة. وفي عام 1412 اتجه إلى الوسط الفني وإلى التمثيل وبدأ مشواره الفني الذي لا زال مستمرًا فيه حتى الآن.

من اعماله ، فيلم أصدقاء الطفولة، ماشي، سكتم بكتم في أربعة أجزاء، الشبح،مسرحية عطني ping، شباب البومب، خميس بن جمعة، سناب شاف،شير شات، سريع سريع، طاش ما طاش وغيرها.