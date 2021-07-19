حلّت قبل أسابيع قلية ذكرى ميلاد النجمة الكبيرة وأيقونة الرقص الشرقي الراحلة ” تحية كاريوكا “، وهي ممثلةٌ وراقصةٌ شرقيةٌ مصرية، اسمها الحقيقي “بدوية” حصلت على لقبها بعد أدائها لرقصة «الكاريوكا» الشهيرة، كما سجّلت حضورًا متميزًا في السينما والتلفزيون والمسرح.

تحية كاريوكا مارست الرقص والتمثيل منذ الصغر، وعملت في البداية مع الراقصة محاسن محمد التي اكتشفت موهبتها، ثم انضمت بعدها لفرقة بديعة مصابني،

وفي منتصف الخمسينيات تركت الرقص من أجل التفرغ للسينما وقامت ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية المهمة، منها: “لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعا بونابرت، السقا مات” وغيرها.

عملت النجمة تحية كاريوكا بالمسرح مع الفنان إسماعيل يس، ومن بعده أسست فرقتها المسرحية مع زوجها الفنان فايز حلاوة. ونظرا لأنها سريعة الوقوع في الحب؛ تزوجت تحية 17 مرة، والبداية كانت مع رشدي أباظة، كما كانت هي أيضا الزوجة الأولى في حياة الدنجوان، حسبما ذكرت في حوار لها مع الإعلامية سوزان حسن.

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علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة تحية كاريوكا، وابنة شقيقتها الراحلة رجاء الجداوي، التي عاشت معها منذ طفولتها داخل منزلها في القاهرة بعد انفصال والديها، وذلك بداية من عامها الثالث، حيث قررت «كاريوكا» الإنفاق على «الجداوي» ماديًا، كما تولت تعليمها، حتى قررت الأخيرة الاستقلال والانتقال للعيش برفقة والدتها.

وفي لقاء لها مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” عبر قناة cbc أكتوبر 2017؛ قالت الفنانة رجاء الجداوي، عن زيجات خالتها تحية كاريوكا كانت لما بتتجوز بتحب أوي، وتنصهر في زوجها أوي، في كل زيجاتها الـ17.

“كما كشفت الجداوي سبب عدم إنجاب تحية كاريوكا رغم تعدد زيجاتها؛ قائلةً: “الفن أخدها كتير، وأكيد كان نفسها تخلف، وتحديدا من رشدي أباظة، كان نفسها تخلف منه جداً، لأنهم كانوا ثنائي مميز جداً”.

وتوفيت النجمة الكبيرة تحية كاريوكا في عام 1999 في معهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسي إذ أصيبت بجلطة رئوية حادة بعد عودتها من رحلة العمرة.

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