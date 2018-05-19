رغم شهرتها بالأدوار والملابس المثيرة.. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتتعرض للانتقادات‎

نشرت الفنانة اللبنانية مروى عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترتدي الحجاب للمرة الأولى وتغني دعاء ديني بعنوان “بدعي يا رب” .

وإستغرب متابعيها من تقديمها دعاء ديني رغم شهرتها بالأدوار والملابس المثيرة، أما البعض الآخر فهنأها على هذه الخطوة بمناسبة شهر رمضان المبارك. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

يذكر أن آخر أعمال مروى، هو فيلم “الفندق” مع علا غانم، وأحمد كرارة، ومحمد نجاتي. وهي فنانة عرفت بغناء الأغاني الشعبية المصرية القديمة، اشتهرت بلون معين ميزها عن بقيه مطربات جيلها، وتمتاز كلمات أغانيها بالجرأة حيث أثير حولها الكثير من الجدل.