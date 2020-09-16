استعادت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها في “إنستغرام”، فيديو قديماً سجّلته العام الماضي أثناء وجودها في إحدى عيادات التجميل في فرنسا، وتوجّهت فيه إلى طبيبها بالشكر، مشيرةً إلى انه أجرى عملية تعديل لمنطقتي الحنك والذقن لديها، ومؤكدةً أنها تشعر بالرضى التام عن النتيجة التي حصلت عليها.

وفي التعليق على المقطع، عبّرت أحلام عن شوقها للذهاب إلى باريس وزيارة عيادة التجميل مجدداً، وكتبت: “متى بنروح باريس؟ ان شاء الله أول طيارة على فرنسا وحشتني دكتوري”.

واثار هذا موجة من الجدل في أوساط متابعي أحلام الذي انقسموا بين من طالبها بتجديد نشاطها على المواقع، ومن أبدى استغرابه لتحدّثها عن عمليات التجميل فيما يعاني الكثيرون من الأزمات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا. وحقق المقطع في ربع الساعة الأول بعد النشر أكثر من 11 ألف مشاهدة.

يُشار إلى أن أحلام دعت جمهورها إلى حضور الحفل الذي ستُقيمه في 22 أيلول (سبتمبر) الجاري (2020) في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وكتبت: “جايتكم يا أهل جدة”.