تشهد هذه الأيام قيام الفنانة فيفي عبده بنشر عدد من الصور الجريئة والمثيرة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، ويعرضها هذا الأمر لهجوم عنيف من قبل الجمهور.

ونشرت فيفي عبده منذ قليل عبر إنستجرام صورة جديدة لها وظهرت وهي ترتدي فستان قصير فوق الركبة وعلقت فيفي عبده قائلة: “‏يا مساء الفل بالساحل الشمالي بحبك اوي”.ومع كل صورة جريئة تنشرها فيفي عبده تتعرض للعديد من الانتقادات من قبل رواد موقع إنستجرام ، بالعديد من العبارات المسيئة والقاسية ، والتي لن نستطيع أن نذكرها ، مطالبين إياها بضرورة احترام سنها وارتداء ما يناسبها في هذا السن.