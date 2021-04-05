كما هو متعارف عليه فإن العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، هو حلم كل فتاة، حيث أنه الفنان الذي جمع بين الوسامة والفن والثقافة، جعلت كثير من الفتيات تضعه كمثال أعلى لهم كما أن العندليب قدم الكثير من الأعمال الفنية التي استطاعت أن تحقق نجاح كبير، ولكن رغم ذلك رفضت الفنانة هند رستم التمثيل مع العندليب.

ويرجع سبب الرفض إلى فيلم أبي فوق الشجرة عندما رشحها العندليب عبد الحليم من أجل المشاركة في الفيلم الذي حقق نجاح كبير في ذلك الوقت الذي قامت بدور هند رستم في الفيلم الفنانة نادية لطفي إلى الكثير من الأسباب.

وهذا ما كشفته «بسنت رضا» إبنة الفنانة الراحلة هند رستم،حيث قالت إن والدتها رفضت المشاركة فى فيلم أبى فوق الشجرة آخر أفلام العندليب بعدما رشحها عبدالحليم حافظ لبطولة الفيلم والقيام بدور الراقصة فردوس الذى قامت به فيما بعد الفنانة نادية لطفى.

بوستر فيلم ” أبي فوق الشجرة ” (1969)م

حيث أوضحت إبنة هند رستم في تصريحات خاصة أن والدتها كانت الحصان الرابح فى معظم الأفلام التى قامت بها وشاركت فيها عمالقة الفن، ومنهم الموسيقار الراحل فريد الأطرش الذى شاركته فيلم ” أنت حبيبى” مع الفنانة الكبيرة شادية، وفيلم “الخروج من الجنة”، مؤكدة أن هذا دفع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ لمحاولة الاستعانة بها لمشاركته بطولة فيلم “أبى فوق الشجرة”.

مشهد من فيلم أبي فوق الشجرة يجمع ” نادية لطفي ” في دور الراقصة «فردوس» مع العندليب

وتابعت الابنة قائلة:” عبدالحليم أرسل السيناريو لماما ولكنه لم يعجبها فوعدها المخرج حسين كمال بتعديل المشاهد التى تعترض عليها وأثناء التحضير للفيلم كان هناك أحد المشاهد الذى يظهر فيها العندليب لأول مرة فى الفيلم ، ورأت والدتى أن المشهد يقوم على أن ترقص وعلى خصرها مرآة صغيرة يظهر فيها وجه عبدالحليم فاعترضت على هذا المشهد ، وقالت إزاى يظهر وجه عبدالحليم على بطنى”.

وأضافت بسنت رضا:” رأت أمى أن هذا المشهد غير مناسب، واعترضت على كم القبلات الذى يحويها الفيلم وقالت ” ليه يظهر عبدالحليم على بطنى وأتباس فى الفيلم 70 بوسة ، ورفضت المشاركة فى الفيلم ، خاصة أنها كانت قبل هذا الفيلم قدمت فيلم شفيقة القبطية، وكانت ترقص فيه أيضا”.

وتابعت:”رفضت أمى المشاركة فى فيلم أبى فوق الشجرة رغم أنه كان سيضاف إلى رصيدها أنها شاركت العندليب بطولة فيلم كما رفضت الأجر الذى عرضته عليها شركة صوت الفن، ووقتها زعل منها عبدالحليم جدا وتعجب أن ترفض بطولة فيلم أمامه، لكن أمى لم تكن تقبل سوى الدور الذى تقتنع به”

وكشفت التقارير الصحفية في ذلك الوقت أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ سيطرت عليه علامات الغضب والحزن من رفض الفنانة الراحلة هند رستم من عدم المشاركة في فيلم أبي فوق الشجرة رغم أنه رشحها من أجل المشاركة في الفيلم وتخيل أن هند ترفض الوقوف أمامه في مشاهد تصوير الفيلم.